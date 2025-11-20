Новый миротворческий вызов для Трампа: что попросил кронпринц Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, 19 ноября, что уделит больше внимания поискам способов прекращения жестокой гражданской войны в Судане после того, как кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман призвал его к активным действиям.

Трамп признался, что конфликт "не входил в его планы" до разговора с принцем, но после встречи в Белом доме во вторник он подробно обсудил ситуацию в Судане и получил от бин Салмана призыв использовать полномочия президента для прекращения войны.

"Его величество попросил меня сделать что-то очень мощное в отношении Судана", - отметил Трамп во время совместного появления с принцем перед американскими и саудовскими бизнес-лидерами.

По словам Трампа, принц Мухаммед подчеркнул, что прекращение войны в Судане станет "самым большим достижением", превосходя все, что Трамп уже сделал на посту.

Американский президент также сообщил, что его администрация планирует сотрудничать с Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом и другими партнерами Ближнего Востока, чтобы прекратить насилие и стабилизировать страну.

Что известно о войне в Судане

Известно, что война в Судане, которая длится с апреля 2023 года, является конфликтом между Суданскими вооруженными силами (SAF) и парамилитарными Силами быстрого реагирования (RSF).

За более чем два года боевых действий погибло более 40 тысяч человек, а более 14 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, что привело к одному из худших гуманитарных кризисов в мире. Недавние бои, в частности захват столицы Северного Дарфура - эль-Фашера - силами RSF, повлекли за собой сотни новых жертв и массовое переселение гражданского населения, что углубило гуманитарную катастрофу.

При этом война в Судане разделила региональные силы: Египет, Турция и Саудовская Аравия поддерживают суданскую армию, тогда как ОАЭ, близкий союзник США, поставляет вооружение силам RSF, согласно американским разведданным.

Визит кронпринца Мухаммеда в Вашингтон стал его первым за семь лет и стал платформой для обсуждения не только региональной безопасности, но и гуманитарной помощи и стабилизации Судана.