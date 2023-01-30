UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Новий міністр оборони Німеччини анонсував візит до України

Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Новий міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус незабаром планує відвідати Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час пресконференції після відвідування Оперативного командування Бундесверу.

"Найближчим часом відбудеться мій візит в Україну", - сказав Пісторіус.

Проте точну дату міністр не назвав, але зазначив, що це буде його перший візит у "кризовий регіон".

Окрім того, Пісторіус не захотів коментувати надання Україні винищувачів, назвавши це питання "гіпотетичним" на цей час. Він заявив, що не відповідатиме на гіпотетичні запитання, при цьому послався на канцлера Шольца, який заявив днями, що про постачання бойових літаків наразі не йдеться.

Нагадаємо, 16 січня міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт оголосила, що йде у відставку.

Німецьке видання Spiegel писало про те, що крісло міністра оборони Німеччини може зайняти міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.

Пізніше цю інформацію підтвердив і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия