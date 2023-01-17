Spiegel дізналося, хто може стати новим міністром оборони Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Зазначимо, що Пісторіус з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії.

З 2017 року він є членом земельного парламенту в Ганновері. З 2006 по 2013 рік він був мером Оснабрюка.

Як повідомляло РБК-Україна, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт написала заяву про відставку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже прийняв її відставку.

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