Spiegel дізналося, хто може стати новим міністром оборони Німеччини
Фото: Борис Пісторіус (Getty Images)
Міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус може очолити Міністерство оборони Німеччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Зазначимо, що Пісторіус з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії.
З 2017 року він є членом земельного парламенту в Ганновері. З 2006 по 2013 рік він був мером Оснабрюка.
Як повідомляло РБК-Україна, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт написала заяву про відставку.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вже прийняв її відставку.
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