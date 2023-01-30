RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый министр обороны Германии анонсировал визит в Украину

Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Новый министр обороны Германии Борис Писториус в скором времени планирует посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время пресс-конференции после посещения Оперативного командования Бундесвера.

"В ближайшее время состоится мой визит в Украину", - сказал Писториус.

Однако точную дату министр не назвал, но отметил, что это будет его первый визит в "кризисный регион".

Кроме того, Писториус не захотел комментировать предоставление Украине истребителей, назвав этот вопрос "гипотетическим" в настоящее время. Он заявил, что не будет отвечать на гипотетические вопросы, при этом сослался на канцлера Шольца, который заявил на днях, что о поставках боевых самолетов пока речь не идет.

Напомним, 16 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку.

Немецкое издание Spiegel писало о том, что кресло министра обороны Германии может занять министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.

Позже эту информациюподтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия