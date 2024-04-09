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Новий міністр оборони Болгарії пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні

Болгарія, Вівторок 09 квітня 2024 17:25
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Новий міністр оборони Болгарії пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні Фото: тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

Виступаючи на церемонії з нагоди вступу на посаду, Запрянов наголосив на нагальності прискорення надання Україні двох пакетів військової допомоги.

"Ми намагатимемося прискорити надання допомоги Україні. Будуть розглянуті подальші можливості для прямої військової допомоги ", - зазначив він.

Визнаючи критичну необхідність швидких дій, Запрянов заявив, що тимчасовий уряд не може дозволити собі тривалого періоду бездіяльності та повинен пріоритетно нарощувати темпи діяльності.

Окрім цього, новий очільник оборонного відомства Болгарії наголосив на важливості завершення стратегічної ревізії у сфері оборони та окреслив плани щодо вирішення існуючих проблем у збройних силах і посилення обороноздатності країни.

Допомога Болгарії Україні

Болгарія з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надає Україні різноманітну допомогу. Так, раніше парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

У липні минулого року стало відомо, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

У грудні президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки.

Проте пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента Румена Радєва щодо постачання Україні бронетранспортерів.

А 28 лютого Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні, в яку увійшли БТРи.

Вже в березні Болгарія відправила Україні перших 30 вагонів з бронетранспортерами.

Варто зазначити, що загалом болгарська допомога Україні вже склала 47 мільйонів євро.

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