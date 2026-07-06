Новий мінімум на АЗС: де подешевшав газ та в яку ціну бензин 6 липня

Після вихідних великі українські мережі АЗС майже не переглядали ціни на пальне. Однак в одній із популярних мереж подешевшав автогаз.
РБК-Україна в матеріалі розповідає про ціни на бензин, ДП та автогаз станом на понеділок, 6 липня.
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У мережах OKKO, WOG та SOCAR після вихідних вартість усіх видів бензину, дизельного пального та автогазу залишилася на рівні, який діяв перед вихідними.
Водночас в державній в мережі "Укрнафта" ціна на автогаз знизилася з 39,40 грн/л до 38,40 грн/л.
Втім, вартість інших видів пального залишилася незмінною. Державна компанія продовжує пропонувати найнижчі ціни.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 6 липня (інфографіка РБК-Україна)
Зокрема, бензин А-95 коштує 73,90 грн/л, бензин А-92 - 69,90 грн/л, бензин 95 Energy - 76,90 грн/л, бензин 98 Energy - 81,90 грн/л, дизель - 74,90 грн/л, дизель Energy - 76,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"