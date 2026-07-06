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Новий мінімум на АЗС: де подешевшав газ та в яку ціну бензин 6 липня

15:10 06.07.2026 Пн
2 хв
Автогаз взяв нову позначку, яка приємно здивує водіїв
aimg Марія Кучерявець
Фото: Ціни на АЗС перерахували, але не всюди і не на все (інфографіка РБК-Україна)

Після вихідних великі українські мережі АЗС майже не переглядали ціни на пальне. Однак в одній із популярних мереж подешевшав автогаз.

РБК-Україна в матеріалі розповідає про ціни на бензин, ДП та автогаз станом на понеділок, 6 липня.

Головне:

  • Бензин: Ціни на популярний А-95 Євро зафіксувалися на рівні 78,90 грн/літр у більшості великих мереж (OKKO, WOG, SOCAR), в "Укрнафти" - 73,90 грн/літр.
  • Дизель: Вартість стандартного ДП Євро утримує позиції на позначках 79,90 грн/літр на OKKO та WOG, 80,90 грн/літр на SOCAR та 74,90 грн/літр на заправках "Укрнафта".
  • Газ: Автогаз став єдиним пальним, яке змінилося в ціні після вихідних -"Укрнафта" знизила його на гривню до 38,40 грн/літр.

Що змінилося на АЗС

У мережах OKKO, WOG та SOCAR після вихідних вартість усіх видів бензину, дизельного пального та автогазу залишилася на рівні, який діяв перед вихідними.

Водночас в державній в мережі "Укрнафта" ціна на автогаз знизилася з 39,40 грн/л до 38,40 грн/л.

Втім, вартість інших видів пального залишилася незмінною. Державна компанія продовжує пропонувати найнижчі ціни.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 6 липня (інфографіка РБК-Україна)

Зокрема, бензин А-95 коштує 73,90 грн/л, бензин А-92 - 69,90 грн/л, бензин 95 Energy - 76,90 грн/л, бензин 98 Energy - 81,90 грн/л, дизель - 74,90 грн/л, дизель Energy - 76,90 грн/л.

Читайте також: АЗС стали мішенями. Терехов звернувся до мешканців Харкова

Деталізація цін на АЗС 6 липня, понеділок

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Pulls: 82,90 грн
  • ДП Євро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Євро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ДП Євро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 83,90 грн
  • ДП NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДП (Energy): 76,90 грн
  • ДП: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн
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