Новый минимум на АЗС: где подешевел газ и в какую цену бензин 6 июля

После выходных крупные украинские сети АЗС почти не пересматривали цены на топливо. Однако в одной из популярных сетей подешевел автогаз.
РБК-Украина в материале рассказывает о ценах на бензин, ДТ и автогаз по состоянию на понедельник, 6 июля.
Главное:
В сетях OKKO, WOG и SOCAR после выходных стоимость всех видов бензина, дизельного горючего и автогаза осталась на уровне, действовавшем перед выходными.
В то же время в государственной в сети "Укрнафта" цена на автогаз снизилась с 39,40 грн/л до 38,40 грн/л.
Впрочем, стоимость других видов горючего осталась неизменной. Государственная компания продолжает предлагать самые низкие цены.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 июля (инфографика РБК-Украина)
В частности, бензин А-95 стоит 73,90 грн/л, бензин А-92 - 69,90 грн/л, бензин 95 Energy - 76,90 грн/л, бензин 98 Energy - 81,90 грн/л, дизель - 74,90 грн/л, дизель Energy - 76,90 грн/л.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"