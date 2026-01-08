UA

Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Новий масований удар РФ може бути сьогодні вночі, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні вночі російські окупанти можуть здійснити черговий масований обстріл України. З цієї причини українцям важливо не ігнорувати повітряні тривоги і прямувати до укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram.

"Дуже важливо звертати увагу на повітряні тривоги сьогодні, завтра, постійно, спускатися в укриття. Росіяни незмінні: вони намагаються скористатися погодою. Я доручив уряду допомагати місцевій владі, максимально допомагати всім, хто задіяний", - зазначив він.

Лідер країни розповів, що протягом всього дня отримував доповіді уряду та всіх служб, які фактично цілодобово ліквідують наслідки російських ударів.

"Дніпропетровщина, Запоріжжя - після атаки по інфраструктурі була надзвичайно складна ситуація з електрикою, всім забезпеченням. Необхідні ресурси задіяні", - наголосив президент.

Він зауважив, що у Запорізькій області ще вдень відновили енергопостачання за графіками. Наразі тривають відновлювальні роботи у Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, Павлограді та інших містах і громадах Дніпропетровщини.

"Були сьогодні, на жаль, і нові удари - саме по енергетиці й по цивільному сектору також, в Кривому Розі - по житлових будинках", - сказав Зеленський.

Обстріли України

Сьогодні, 8 січня, російські окупанти атакували Кривий Ріг балістичними ракетами "Іскандер". Під ворожим ударом були багатоповерхівки.

Внаслідок удару постраждали щонайменше 10 людей. Одному чоловікові через вибух відірвало ногу, він у дуже тяжкому стані.

В середу, 7 січня, РФ завдала ударів по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині та Запоріжжі, внаслідок чого обидві області повністю залишилися без електропостачання.

Крім того, росіяни здійснили одну з найбільших комбінованих атак на Кривий Ріг у Дніпропетровській області за весь час повномасштабного вторгнення.

Володимир Зеленський Російська Федерація Війна в Україні