Новый массированный удар РФ может быть сегодня ночью, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня ночью российские оккупанты могут осуществить очередной массированный обстрел Украины. По этой причине украинцам важно не игнорировать воздушные тревоги и направляться в укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского в Telegram.

"Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие. Россияне неизменны: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован", - отметил он.

Лидер страны рассказал, что в течение всего дня получал доклады правительства и всех служб, которые фактически круглосуточно ликвидируют последствия российских ударов.

"Днепропетровщина, Запорожье - после атаки по инфраструктуре была чрезвычайно сложная ситуация с электричеством, всем обеспечением. Необходимые ресурсы задействованы", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в Запорожской области еще днем восстановили энергоснабжение по графикам. Сейчас продолжаются восстановительные работы в Днепре, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах и громадах Днепропетровщины.

"Были сегодня, к сожалению, и новые удары - именно по энергетике и по гражданскому сектору также, в Кривом Роге - по жилым домам", - сказал Зеленский.

 

Обстрелы Украины

Сегодня, 8 января, российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистическими ракетами "Искандер". Под вражеским ударом были многоэтажки.

В результате удара пострадали по меньшей мере 10 человек. Одному мужчине из-за взрыва оторвало ногу, он в очень тяжелом состоянии.

В среду, 7 января, РФ нанесла удары по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине и Запорожье, в результате чего обе области полностью остались без электроснабжения.

Кроме того, россияне совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения.

