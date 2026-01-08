Новый массированный удар РФ может быть сегодня ночью, - Зеленский

"Очень важно обращать внимание на воздушные тревоги сегодня, завтра, постоянно, спускаться в укрытие. Россияне неизменны: они пытаются воспользоваться погодой. Я поручил правительству помогать местным властям, максимально помогать всем, кто задействован", - отметил он.

Лидер страны рассказал, что в течение всего дня получал доклады правительства и всех служб, которые фактически круглосуточно ликвидируют последствия российских ударов.

"Днепропетровщина, Запорожье - после атаки по инфраструктуре была чрезвычайно сложная ситуация с электричеством, всем обеспечением. Необходимые ресурсы задействованы", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в Запорожской области еще днем восстановили энергоснабжение по графикам. Сейчас продолжаются восстановительные работы в Днепре, Кривом Роге, Никополе, Павлограде и других городах и громадах Днепропетровщины.

"Были сегодня, к сожалению, и новые удары - именно по энергетике и по гражданскому сектору также, в Кривом Роге - по жилым домам", - сказал Зеленский.