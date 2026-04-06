Новий маршрут до моря: Україна запускає поїзд з Києва до Болгарії через Румунію

19:05 06.04.2026 Пн
2 хв
Залізничний рейс до Болгарії триватиме близько 30 годин
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Із України до Болгарії курсуватиме новий поїзд (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Україна готується запустити новий міжнародний залізничний маршрут до болгарської Варни. Попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху вже досягнуті з іноземними партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.

Читайте також: Постіль у поїзді: все, що потрібно знати пасажирам про нові ціни та правила користування

Яким буде маршрут

Потяг курсуватиме за маршрутом: Київ - Львів - Чернівці - Сучава - Бухарест - Варна.

За словами Кулеби, маршрут складали так, щоб забезпечити максимальну зручність для пасажирів і водночас уникнути простоїв рухомого складу. Завдяки цьому вдалося не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурс вагонів для інших напрямків.

Тривалість поїздки

Орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. У Мінрозвитку наголошують, що стільки ж часу займає й автобусний маршрут, однак подорожувати поїздом пасажири зможуть більш комфортно.


Маршрут поїзда Київ - Львів - Чернівці - Сучава - Бухарест - Варна (інфографіка: Мінрозвитку)

Крім того, подорож поїздом більш передбачувана для пасажирів. Остаточний час у дорозі обіцяють повідомити після тестового рейсу.

У Мінрозвитку планують запустити маршрут уже на початку червня. Це рішення, зокрема, важливе для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок.

Вартість проїзду

Вартість проїзду поки не відома - тривають переговори щодо тарифної політики. Румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволить знизити вартість квитків.

Раніше РБК-Україна розповідало про оновлення електронних квитків "Укрзалізниці" на рейси до Польщі. З 2025 року пасажири отримують квитки нового зразка - більш зручні та адаптовані до міжнародних стандартів.

Також ми писали про прямий залізничний рейс "Київ - Бухарест". Поїзд забезпечує зручне сполучення без пересадок, комфортну нічну подорож і легкий доступ до міжнародних авіарейсів через аеропорт Бухареста.

