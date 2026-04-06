Новий маршрут до моря: Україна запускає поїзд з Києва до Болгарії через Румунію

Україна готується запустити новий міжнародний залізничний маршрут до болгарської Варни. Попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху вже досягнуті з іноземними партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу.
Потяг курсуватиме за маршрутом: Київ - Львів - Чернівці - Сучава - Бухарест - Варна.
За словами Кулеби, маршрут складали так, щоб забезпечити максимальну зручність для пасажирів і водночас уникнути простоїв рухомого складу. Завдяки цьому вдалося не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурс вагонів для інших напрямків.
Орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. У Мінрозвитку наголошують, що стільки ж часу займає й автобусний маршрут, однак подорожувати поїздом пасажири зможуть більш комфортно.
Маршрут поїзда Київ - Львів - Чернівці - Сучава - Бухарест - Варна (інфографіка: Мінрозвитку)
Крім того, подорож поїздом більш передбачувана для пасажирів. Остаточний час у дорозі обіцяють повідомити після тестового рейсу.
У Мінрозвитку планують запустити маршрут уже на початку червня. Це рішення, зокрема, важливе для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок.
Вартість проїзду поки не відома - тривають переговори щодо тарифної політики. Румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволить знизити вартість квитків.
