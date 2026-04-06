Новий маршрут до моря: Україна запускає поїзд з Києва до Болгарії через Румунію

Яким буде маршрут

Потяг курсуватиме за маршрутом: Київ - Львів - Чернівці - Сучава - Бухарест - Варна.

За словами Кулеби, маршрут складали так, щоб забезпечити максимальну зручність для пасажирів і водночас уникнути простоїв рухомого складу. Завдяки цьому вдалося не підвищувати вартість квитків і зберегти ресурс вагонів для інших напрямків.

Тривалість поїздки

Орієнтовний час у дорозі становитиме до 30 годин. У Мінрозвитку наголошують, що стільки ж часу займає й автобусний маршрут, однак подорожувати поїздом пасажири зможуть більш комфортно.



Маршрут поїзда Київ - Львів - Чернівці - Сучава - Бухарест - Варна (інфографіка: Мінрозвитку)

Крім того, подорож поїздом більш передбачувана для пасажирів. Остаточний час у дорозі обіцяють повідомити після тестового рейсу.

У Мінрозвитку планують запустити маршрут уже на початку червня. Це рішення, зокрема, важливе для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок.

Вартість проїзду

Вартість проїзду поки не відома - тривають переговори щодо тарифної політики. Румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення), що дозволить знизити вартість квитків.