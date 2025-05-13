"Укрзалізниця" змінила квитки на рейси до Польщі: як виглядає новий бланк (фото)
Компанія "Укрзалізниця" оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. З 14 травня вони будуть виглядати по новому.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
Як пояснили у компанії, тепер при покупці електронних квитків на сполучення "Україна-Польща" пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка.
Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.
Варто зауважити, що раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні з України до Австрії, Угорщини та Словаччини.
Наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:
- №89/90 Київ - Перемишль;
- №705/706, 715/716 Київ - Перемишль;
- №35/36 Одеса - Перемишль;
- № 23/24 Київ - Хелм;
- № 51/52 Київ - Перемишль;
- № 31/32 Запоріжжя - Перемишль;
- № 19/20 Київ - Хелм;
- №93/94 Харків - Хелм;
- № 73/74 Харків - Перемишль;
- № 119/120 Київ - Хелм;
- № 767/768 Рава-Руська - Варшава;
- №765/766 Рава-Руська - Варшава;
- №67/68 Київ - Варшава.
Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №220/219 сполученням "Київ - Дніпро - Київ", який курсуватиме у пікові дати травня та на початку червня.
Також ми писали, що у березні "Укрзалізниця" постраждала від масштабної кібератаки, яка спричинила збої в онлайн-продажу квитків та сервісах замовлення послуг.. Після майже 90 годин роботи компанія змогла відновити основні функції.
Варто нагадати, що в Україні розпочався сезон роботи дитячих залізниць. РБК-Україна розповідало, де та за яким графіком вони працюють.
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