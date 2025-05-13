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"Укрзалізниця" змінила квитки на рейси до Польщі: як виглядає новий бланк (фото)

Вівторок 13 травня 2025 21:50
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"Укрзалізниця" змінила квитки на рейси до Польщі: як виглядає новий бланк (фото) Ілюстративне фото: "Укрзалізниця" змінила квитки на рейси до Польщі (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Компанія "Укрзалізниця" оновила бланк електронного квитка на поїзди до Польщі. З 14 травня вони будуть виглядати по новому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Як пояснили у компанії, тепер при покупці електронних квитків на сполучення "Україна-Польща" пасажири отримуватимуть електронний квиток на бланку нового зразка.

Він більш зручний у користуванні та відповідає сучасним міжнародним вимогам.
&quot;Укрзалізниця&quot; змінила квитки на рейси до Польщі: як виглядає новий бланк (фото)

Варто зауважити, що раніше електронні квитки на бланках нового зразка були введені у сполученні з України до Австрії, Угорщини та Словаччини.

Наразі з України до Польщі та в зворотному напрямку курсують такі поїзди:

  • №89/90 Київ - Перемишль;
  • №705/706, 715/716 Київ - Перемишль;
  • №35/36 Одеса - Перемишль;
  • № 23/24 Київ - Хелм;
  • № 51/52 Київ - Перемишль;
  • № 31/32 Запоріжжя - Перемишль;
  • № 19/20 Київ - Хелм;
  • №93/94 Харків - Хелм;
  • № 73/74 Харків - Перемишль;
  • № 119/120 Київ - Хелм;
  • № 767/768 Рава-Руська - Варшава;
  • №765/766 Рава-Руська - Варшава;
  • №67/68 Київ - Варшава.

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №220/219 сполученням "Київ - Дніпро - Київ", який курсуватиме у пікові дати травня та на початку червня.

Також ми писали, що у березні "Укрзалізниця" постраждала від масштабної кібератаки, яка спричинила збої в онлайн-продажу квитків та сервісах замовлення послуг.. Після майже 90 годин роботи компанія змогла відновити основні функції.

Варто нагадати, що в Україні розпочався сезон роботи дитячих залізниць. РБК-Україна розповідало, де та за яким графіком вони працюють.

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