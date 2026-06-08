Новий максимум для долара: курс валют НБУ на 9 червня та що стоїть за зміною показників

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Долар зріс на 16 копійок і досяг 44,51 грн.

Євро за день подешевшав на 28 копійок.

Курс долара вийшов на локальний максимум.

На ринок впливають безпекові та зовнішні економічні ризики.

НБУ й надалі контролює ситуацію через режим керованої гнучкості.

НБУ встановив на 9 червня офіційний курс долара на рівні 44,51 гривні. Порівняно з попереднім банківським днем американська валюта подорожчала на 16 копійок.

Водночас курс євро знизився до 51,35 гривні. Порівняно з показником на 8 червня європейська валюта втратила 28 копійок.

Таким чином долар повернувся до зростання після незначного зниження напередодні, тоді як євро продемонстрував найбільше одноденне падіння за останній час.

Курс валют НБУ на 9 червня (Інфографіка РБК-Україна)

Що може вплинути на курс найближчим часом

Як розповів РБК-Україна директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лєсовий, на валютний ринок продовжують впливати кілька груп ризиків.

Одним із ключових факторів залишається безпекова ситуація. За словами експерта, масовані ракетні та дронові атаки або погіршення ситуації на фронті можуть підвищити попит населення на валюту.

Ще одним чинником є ситуація на світових енергетичних ринках. Напруженість на Близькому Сході впливає на ціни на нафту та пальне, що може створювати додатковий тиск на інфляцію та валютний ринок України.

Водночас Лєсовий наголошує, що наявність ризиків не означає автоматичного стрибка курсу.

''Навіть якщо готівковий ринок стане більш нервовим, це не означає тривалої девальвації'', – зазначив він.

Експерт пояснив, що курси в обмінниках зрештою орієнтуються на безготівковий ринок, де ключову роль відіграє Національний банк.

Чому різких коливань можуть не допустити

За словами банкіра, НБУ продовжує працювати в режимі керованої гнучкості. Такий підхід дає змогу регулятору стримувати надмірні курсові коливання та знижувати ризики панічних настроїв на ринку.

Саме тому навіть за наявності зовнішніх ризиків експерти поки не бачать передумов для тривалої та різкої девальвації гривні.