Новый максимум для доллара: курс валют НБУ на 9 июня и что стоит за изменением показателей

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Доллар вырос на 16 копеек и достиг 44,51 грн.

Евро за день подешевел на 28 копеек.

Курс доллара вышел на локальный максимум.

На рынок влияют риски безопасности и внешние экономические риски.

НБУ продолжает контролировать ситуацию через режим управляемой гибкости.

НБУ установил на 9 июня официальный курс доллара на уровне 44,51 гривны. По сравнению с предыдущим банковским днем американская валюта подорожала на 16 копеек.

В то же время курс евро снизился до 51,35 гривны. По сравнению с показателем на 8 июня европейская валюта потеряла 28 копеек.

Таким образом доллар вернулся к росту после незначительного снижения накануне, тогда как евро продемонстрировал самое большое однодневное падение за последнее время.

Курс валют НБУ на 9 июня (Инфографика РБК-Украина)

Что может повлиять на курс в ближайшее время

Как рассказал РБК-Украина директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''ГЛОБУС БАНК'' Тарас Лесовой, на валютный рынок продолжают влиять несколько групп рисков.

Одним из ключевых факторов остается ситуация с безопасностью. По словам эксперта, массированные ракетные и дроновые атаки или ухудшение ситуации на фронте могут повысить спрос населения на валюту.

Еще одним фактором является ситуация на мировых энергетических рынках. Напряженность на Ближнем Востоке влияет на цены на нефть и топливо, что может создавать дополнительное давление на инфляцию и валютный рынок Украины.

В то же время Лесовой отмечает, что наличие рисков не означает автоматического скачка курса.

''Даже если наличный рынок станет более нервным, это не означает длительной девальвации'', - отметил он.

Эксперт пояснил, что курсы в обменниках в конце концов ориентируются на безналичный рынок, где ключевую роль играет Национальный банк.

Почему резких колебаний могут не допустить

По словам банкира, НБУ продолжает работать в режиме управляемой гибкости. Такой подход позволяет регулятору сдерживать чрезмерные курсовые колебания и снижать риски панических настроений на рынке.

Именно поэтому даже при наличии внешних рисков эксперты пока не видят предпосылок для длительной и резкой девальвации гривны.