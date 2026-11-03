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Новий максимум долара: курс НБУ на 4 листопада та чому восени посилився тиск на гривню

16:05 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Новий максимум долара: курс НБУ на 4 листопада та чому восени посилився тиск на гривню Фото: офіційний курс долара в Україні оновив історичний максимум і сягнув 45,66 гривні (Getty Images)
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Національний банк України оновив курс валют на 4 листопада, встановивши новий історичний максимум долара. Євро не змінився в ціні.

Яку вартість валюти зафіксував Нацбанк та що стало одним із чинників прискорення девальвації, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют НБУ

На середу, 4 листопада, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 45,66 гривні. Це на 13 копійок більше, ніж було попереднього банківського дня. У вівторок, 3 листопада, американська валюта коштувала 45,53 гривні.

Водночас офіційний курс євро не змінився. На 4 листопада він становить 51,05 гривні – стільки ж європейська валюта коштувала і днем раніше.

Новий максимум долара: курс НБУ на 4 листопада та чому восени посилився тиск на гривню
Фото: курс валют НБУ на 4 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Чому восени посилився тиск на гривню

Як повідомив в коментарі РБК-Україна фінансовий експерт Андрій Шевчишин, одним із чинників прискорення девальваційних процесів восени стала ситуація з міжнародною фінансовою допомогою Україні. Зокрема, у жовтні обсяг коштів від партнерів був незначним, а перспективи фінансування українського бюджету на наступний рік залишаються невизначеними.

''Інфляція пришвидшується, економічні настрої населення та бізнесу погіршуються. Ми бачимо розширення негативних економічних тенденцій. До того ж у жовтні ми дуже мало допомоги отримали від партнерів, а ситуація з надходженнями коштів в наступному році взагалі залишається невизначеною. Українському бюджету наступного року з урахуванням вже підтверджених траншів не вистачає 70 млрд євро'', – зазначив Шевчишин.

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