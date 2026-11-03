Долар по 47 гривень: скільки доведеться заплатити за валюту в банках та обмінниках 3 листопада

У вівторок, 3 листопада, готівковий курс долара та євро в обмінниках України залишається вищим, ніж у банках. Водночас фінустанови переглянули вартість продажу іноземної валюти: у більшості з них долар та євро подорожчали порівняно з попереднім днем.

Скільки коштують долар та євро в обмінниках і банках сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, станом на ранок 3 листопада середній курс долара в обмінниках становить 47,01 гривні для купівлі валюти та 46,70 гривні для її продажу. Порівняно з ранком понеділка, 2 листопада, купити долари стало дорожче на 8 копійок, а здати – на 20 копійок.

Євро в обмінниках сьогодні можна купити в середньому за 52,30 гривні, а продати – за 51,92 гривні. За добу курс купівлі зріс на 30 копійок, а продажу – на 22 копійки.

Фото: курс валют в обмінниках 3 листопада (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

За середніми значеннями наведених банківських курсів, долар сьогодні продають приблизно по 46,04 гривні, а купують по 45,47 гривні.

Євро в банках можна купити в середньому по 51,71 гривні, а здати – по 50,81 гривні.

Фото: курс валют у банках 3 листопада (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк сьогодні продає долари у відділеннях по 45,99 гривні, що на 4 копійки дорожче, ніж напередодні. Для карток курс продажу залишається незмінним – 45,87 гривні.

Євро у касах банку можна купити по 51,50 гривні, а карткою – по 51,54 гривні.

Ощадбанк у мобільному застосунку продає американську валюту по 46,15 гривні, що на 35 копійок дорожче за курс попереднього дня. Для карток курс становить 46,20 гривні – на 25 копійок більше.

Євро у застосунку та для карткових операцій продають по 51,85 гривні. Це на 55 та 40 копійок відповідно дорожче, ніж 2 листопада.

ПУМБ продає долари за готівковим курсом по 46,10 гривні – на 30 копійок дорожче, ніж напередодні. Комерційний курс купівлі становить 45,60 гривні, продажу – 46,10 гривні.

Євро у готівковому обміні банку сьогодні можна купити по 51,70 гривні. За добу курс зріс на 40 копійок.

Monobank продає долари по 45,86 гривні – на 1 копійку дорожче, ніж попереднього дня. Євро коштує 51,80 гривні, що на 53 копійки більше за курс 2 листопада.

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