Новий квадрокоптер KF100 Max кидає виклик DJI: що у ньому особливого

Фішки та обмеження

Головна перевага KF100 Max, яка вигідно виділяє його на тлі аналогів, - вбудована можливість скидати невеликі вантажі на фіксовані відстані.

Більшість аматорських апаратів DJI потребує встановлення стороннього кустарного обладнання, тоді як у новому дроні опція закладена від початку.

Проте саме ця функція та технічні параметри змушують покупців ретельно аналізувати законодавство своєї країни:

Збільшена вага. Злітна маса безпілотника становить приблизно 745–750 грамів.

Юридичні обмеження. Через таку вагу у країнах Європейського Союзу цей дрон автоматично підпадає під суворе регулювання, що вимагає від пілота обов'язкового отримання сертифіката компетентності категорії A1/A3.

Контроль вантажів. Закони багатьох держав окремо регулюють або повністю забороняють несанкціоноване скидання будь-яких предметів із повітря у цивільних зонах.

Технічні характеристики

Коптер постачається у комплекті з повноцінним пультом дистанційного керування, який має власний інтегрований дисплей. Це позбавляє пілота необхідності підключати смартфон для трансляції відеопотоку та ризику розрядити телефон під час сесії.

Заявлена виробником дальність передачі сигналу сягає 6 кілометрів.

Оснащення: пристрій обладнано повноцінним GPS-модулем. Завдяки супутниковій навігації дрон підтримує автономні польоти за заздалегідь визначеними точками (вейпоінтами) та функцію автоматичного повернення на точку зльоту в разі втрати сигналу або низького заряду акумулятора.

За оптичну частину відповідає камера, спроможна записувати відео у форматі 4K з роздільною здатністю до 3840×2160 пікселів, а також створювати статичні фотографії з деталізацією до 7680×4320 точок.

Ще одним козирем моделі стала енергоефективність: один акумулятор забезпечує до 50 хвилин безперервного перебування в повітрі.

На Amazon базовий комплект із двома батареями оцінили у 449 доларів, тоді як розширена версія з трьома джерелами живлення обійдеться покупцям у 499 доларів.