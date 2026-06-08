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Новый квадрокоптер KF100 Max бросает вызов DJI: что в нем особенного

18:19 08.06.2026 Пн
2 мин
Устройство может снимать в 4K, имеет автономность до 50 минут и редкую для гражданских моделей функцию - систему сброса небольших грузов
aimg Ольга Завада
KF100 Max предлагает передачу качественного сигнала на 6 километров (скриншот: Yone Store)

На рынке США заметили новый квадрокоптер KF100 Max, способный конкурировать с лидерами сегмента гражданских дронов. Пока известные бренды вроде DJI выпускают стандартные потребительские линейки, аппарат получил редкую инженерную фишку - встроенную систему сброса грузов.

Фишки и ограничения

Главное преимущество KF100 Max, которое выгодно выделяет его на фоне аналогов, - встроенная возможность сбрасывать небольшие грузы на фиксированные расстояния.

Большинство любительских аппаратов DJI требует установки стороннего кустарного оборудования, тогда как в новом дроне опция заложена изначально.

Однако именно эта функция и технические параметры заставляют покупателей тщательно анализировать законодательство своей страны:

Увеличенный вес. Взлетная масса беспилотника составляет примерно 745-750 граммов.

Юридические ограничения. Из-за такого веса в странах Европейского Союза этот дрон автоматически подпадает под строгое регулирование, требующее от пилота обязательного получения сертификата компетентности категории A1/A3.

Контроль грузов. Законы многих государств отдельно регулируют или полностью запрещают несанкционированный сброс каких-либо предметов с воздуха в гражданских зонах.

Технические характеристики

Коптер поставляется в комплекте с полноценным пультом дистанционного управления, который имеет собственный интегрированный дисплей. Это избавляет пилота от необходимости подключать смартфон для трансляции видеопотока и риска разрядить телефон во время сессии.

Заявленная производителем дальность передачи сигнала достигает 6 километров.

Оснащение: устройство оборудовано полноценным GPS-модулем. Благодаря спутниковой навигации дрон поддерживает автономные полеты по заранее определенным точкам (вейпоинтам) и функцию автоматического возвращения на точку взлета в случае потери сигнала или низкого заряда аккумулятора.

За оптическую часть отвечает камера, способная записывать видео в формате 4K с разрешением до 3840×2160 пикселей, а также создавать статические фотографии с детализацией до 7680×4320 точек.

Еще одним козырем модели стала энергоэффективность: один аккумулятор обеспечивает до 50 минут непрерывного пребывания в воздухе.

На Amazon базовый комплект с двумя батареями оценили в 449 долларов, тогда как расширенная версия с тремя источниками питания обойдется покупателям в 499 долларов.

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