Новий командувач Сухопутних військ та ураження нафтобази у Росії: новини за 29 листопада

Зеленський назначив Драпатого новим командувачем Сухопутних військ

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Ним став Михайло Драпатий.

За словами Зеленського, він вчора заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції.

"Також разом з головкомом ухвалили кілька кадрових рішень для нашої армії. Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України призначений Михайло Драпатий. Заступником головнокомандувача Збройних сил призначений Олег Апостол", - написав Зеленський.

Сили оборони уразили нафтобазу "Атлас" у Росії

Сили оборони України у ніч на 29 листопада завдали удару по нафтобазі "Атлас", що розташована в Ростовської області Росії. Зокрема уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу (ЗРК) "Бук-М3" у Запорізькій області.

Внаслідок удару виникла пожежа на території нафтобази, фіксується щонайменше два осередки займання.

Як зазначили в Генштабі, "Атлас" вже зазнавав атаки влітку 2024 року. Нафтобаза є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для російських військових.

Сирський з'їздив на Донбас та прийняв низку рішень на "гарячих" напрямках

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з'їздив на Покровський та Курахівський напрямки 29 листопада.

За результатами роботи, як зазначив Сирський, були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою.

"Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором", - додав генерал.

Скільки коштів Україна отримає від підвищення податків: пояснення Шмигаля

В Україні з 1 грудня набудуть чинності зміни до Податкового кодексу. Це дозволить залучити до додатково до бюджету цього року 8 мільярдів гривень.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, підвищення податків дозволить у 2025 році акумулювати додатково - 140 млрд гривень.

"Усі ці кошти без виключення спрямуємо на фінансування зарплат захисникам і захисницям України. Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам" - написав прем'єр.

Він нагадав, що у держбюджет на наступний рік закладено витрати на оборону у розмірі 2,23 трлн гривень, з яких 1,16 трлн гривень - це грошове забезпечення військовослужбовців.

Зеленський призначив командира 93-ї бригади заступником керівника ОП

Президент України Володимир Зеленський вирішив призначити полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Він - командир 93-ї бригади "Холодний Яр".

Що відомо про Палісу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Україна повернула тіла 502 полеглих захисників

Україна повернула тіла 502 військовослужбовців, які загинули на війні. Це захисники, які брали участь у бойових діях на різних напрямках.

Серед них: