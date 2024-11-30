Новый командующий Сухопутными войсками и поражение нефтебазы в России: новости за 29 ноября

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Тем временем Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас", расположенной в Ростовской области России.
Более подробно о том, что произошло в пятницу, 29 ноября, - в материале РБК-Украина.
Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Им стал Михаил Драпатый.
По словам Зеленского, он вчера заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского по ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.
"Также вместе с главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем главнокомандующего Вооруженными силами назначен Олег Апостол", - написал Зеленский.
Силы обороны Украины в ночь на 29 ноября нанесли удар по нефтебазе "Атлас", расположенному в Ростовской области России. В частности, поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" в Запорожской области.
В результате удара возник пожар на территории нефтебазы, фиксируется по меньшей мере две очаги возгорания.
Как отметили в Генштабе, "Атлас" уже подвергался атаке летом 2024 года. Нефтебаза является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для российских военных.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский съездил на Покровское и Кураховское направления 29 ноября.
По результатам работы, как отметил Сырский, были приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.
"Мы продолжаем сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - добавил генерал.
В Украине с 1 декабря вступят в силу изменения в Налоговый кодекс. Это позволит привлечь в дополнительно в бюджет в этом году 8 миллиардов гривен.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повышение налогов позволит в 2025 году аккумулировать дополнительно - 140 млрд гривен.
"Все эти средства без исключения направим на финансирование зарплат защитникам и защитницам Украины. Именно благодаря внутреннему финансовому ресурсу Украины обеспечиваются выплаты нашим воинам", - написал премьер.
Он напомнил, что в госбюджет на следующий год заложены расходы на оборону в размере 2,23 трлн гривен., из которых 1,16 трлн гривен - это денежное довольствие военнослужащих.
Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить полковника Павла Палис заместителем руководителя Офиса президента. Он - командир 93-й бригады "Холодный Яр".
Что известно о Палисе - читайте в материале РБК-Украина.
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