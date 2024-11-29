Скільки коштів Україна отримає від підвищення податків: пояснення Шмигаля

В Україні з 1 грудня набудуть чинності зміни до Податкового кодексу. Це дозволить залучити до додатково до бюджету цього року 8 мільярдів гривень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, підвищення податків дозволить у 2025 році акумулювати додатково - 140 млрд грн.

"Усі ці кошти без виключення спрямуємо на фінансування зарплат захисникам і захисницям України. Саме завдяки внутрішньому фінансовому ресурсу України забезпечуються виплати нашим воїнам" - написав прем'єр.

Він нагадав, що у держбюджет на наступний рік закладено витрати на оборону у розмірі 2,23 трлн грн, з яких 1,16 трлн грн - це грошове забезпечення військовослужбовців.

Що передбачено новими податковими змінами

Нагадаємо, новими податковими змінами передбачено підвищення ставки військового збору для фізичних осіб з 1,5% до 5%.

Встановлення військового збору для фізичних осіб-підприємців:

ФОПи 1, 2, 4 груп сплачуватимуть 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн).

ФОПи 3 групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Також з 1 січня 2025 року буде підвищено ставки податку на прибуток для фінансових компаній до 25%.

Підвищення податків в Україні

Нагадаємо, законопроєкт про підвищення податків було подано в липні. Уряд аргументував це необхідністю залучити 500 млрд гривень для фінансування оборонних потреб, частину яких планувалося отримати через збільшення податкових надходжень.

Пропозиції, зокрема введення податку з обігу, викликали незадоволення серед бізнесу. Після консультацій із підприємцями президент Володимир Зеленський наголосив, що податкові рішення мають бути справедливими.

Спочатку передбачалося, що зміни принесуть до бюджету 138,7 млрд гривень у 2024 році. Однак у фінальній редакції закону, за словами голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева, очікується надходження лише 21 млрд гривень.