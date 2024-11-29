Сирський з'їздив на Донбас та прийняв низку рішень на "гарячих" напрямках: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський з'їздив на Покровський і Курахівський напрямки 29 листопада. Була прийнята низка рішень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram .

"Працював у частинах і підрозділах на Донечинні, на Покровському та Курахівському напрямках. Головна мета - особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу", - розповів він.

За результатами роботи, як зазначив Сирський, були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою.

"Ми продовжуємо стримувати ворога та завдавати йому важких втрат у живій силі та техніці. Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором", - додав генерал.