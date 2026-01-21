Новий керівник ГУР Іващенко відвідав Запорізький напрямок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР .

Під час спільної наради Іващенка із командувачем Угруповання військ на напрямку та командирами відповідних військових частин обговорили актуальне становище на полі бою, проаналізували плани та наміри противника.

Визначили шляхи поглиблення взаємодії та координації усіх складових Сил оборони України, зокрема щодо посилення усіх видів розвідки.

"Важливі акценти в розмові - збільшення об’ємів постачань новітніх технічних засобів розвідки та питання підготовки розвідників відповідно до вимог сучасної війни", зазначили в ГУР.

Іващенко також заслухав доповіді командирів військових частин ГУР, залучених до бойових дій на Запорізькому напрямку.

Фото: Іващенко відвідав Запорізький напрямок (t.me/DIUkraine)

Керівник воєнної розвідки висловив вдячність воїнам Департаменту активних дій та "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України за щоденну збройну боротьбу за свободу і гідність української нації.

"Доля України сьогодні залежить від нашої стійкості та професіоналізму. Наголошую, що наші підрозділи повинні діяти на упередження - саме тому так важливо здобувати та володіти якісною розвідувальною інформацією. Окрема вдячність спецпризначенцям ГУР - за стабільне поповнення обмінного фонду та зразкове дотримання норм Міжнародного гуманітарного права. Продовжуємо боротьбу”, - зазначив Іващенко.

Окрім того, під час зустрічі з керівництвом Запорізької ОВА обговорили пріоритети для подальшої взаємодії заради зміцнення українських оборонців та ефективної відсічі російським загарбникам.