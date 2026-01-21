Новый руководитель ГУР Иващенко посетил Запорожское направление
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко совершил рабочую поездку на Запорожское направление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР.
Во время совместного совещания Иващенко с командующим Группировки войск на направлении и командирами соответствующих воинских частей обсудили актуальное положение на поле боя, проанализировали планы и намерения противника.
Определили пути углубления взаимодействия и координации всех составляющих Сил обороны Украины, в частности по усилению всех видов разведки.
"Важные акценты в разговоре - увеличение объемов поставок новейших технических средств разведки и вопросы подготовки разведчиков в соответствии с требованиями современной войны", отметили в ГУР.
Иващенко также заслушал доклады командиров воинских частей ГУР, привлеченных к боевым действиям на Запорожском направлении.
Фото: Иващенко посетил Запорожское направление (t.me/DIUkraine)
Руководитель военной разведки выразил благодарность воинам Департамента активных действий и "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины за ежедневную вооруженную борьбу за свободу и достоинство украинской нации.
"Судьба Украины сегодня зависит от нашей стойкости и профессионализма. Подчеркиваю, что наши подразделения должны действовать на опережение - именно поэтому так важно получать и владеть качественной разведывательной информацией. Отдельная благодарность спецназовцам ГУР - за стабильное пополнение обменного фонда и образцовое соблюдение норм Международного гуманитарного права. Продолжаем борьбу", - отметил Иващенко.
Кроме того, во время встречи с руководством Запорожской ОВА обсудили приоритеты для дальнейшего взаимодействия ради укрепления украинских защитников и эффективного отпора российским захватчикам.
Смена руководителя ГУР
Напомним, в начале января президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова главой Офиса президента вместо Андрея Ермака.
В то же время новым главой Главного управления разведки Зеленский назначил Олега Иващенко. До этого он был главой Службы внешней разведки.
Кадровые перестановки стали следствием необходимости назначения нового руководителя ОП после отставки Андрея Ермака. Он подал заявление об увольнении 28 ноября на фоне сообщений об обысках, которые провело НАБУ.
По данным источников РБК-Украина, следственные действия проходили в рамках операции "Мидас" - расследования относительно масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме".