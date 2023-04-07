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В Новій Каховці росіяни закопують обабіч доріг бочки з невідомим вмістом, - Хлань

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П'ятниця 07 квітня 2023 17:53
В Новій Каховці росіяни закопують обабіч доріг бочки з невідомим вмістом, - Хлань Фото: в Новій Каховці росіяни закопують під землю бочки з невідомим вмістом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни закопують бочки з невідомим вмістом обабіч доріг. Цивільні бояться підходити до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

"Херсонська область. В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом. Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити", - пише Хлань.

Як відзначає народний депутат, наразі невідомо, що саме закопували росіяни.

В Новій Каховці росіяни закопують обабіч доріг бочки з невідомим вмістом, - Хлань

Фото: в Новій Каховці росіяни закопують під землю бочки з невідомим вмістом (facebook.com/sergey.khlan)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти посилили контррозвідувальні та режимні заходи в Новій Каховці. Також нещодавно цивільним Каховського району заборонили виходити зі своїх домівок.

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