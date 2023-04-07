В Новой Каховке россияне закапывают вдоль дорог бочки с неизвестным содержимым, - Хлань

Во временно оккупированной Новой Каховке россияне закапывают бочки с неизвестным содержимым вдоль дорог. Гражданские боятся подходить к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя.

"Херсонская область. Во временно оккупированной Новой Каховке на перекрестках россияне позакапывали бочки с неизвестным содержимым. Люди боятся ходить рядом и тем более подходить", - пишет Хлань.

Как отмечает народный депутат, неизвестно, что именно закапывали россияне.

Фото: в Новой Каховке россияне закапывают под землю бочки с неизвестным содержимым (facebook.com/sergey.khlan)