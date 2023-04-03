Шукають патріотів. ФСБ посилила контррозвідувальні заходи у Новій Каховці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

"Обов'язково повідомте про це близьких та знайомих, які проживають на тимчасово окупованій території Херсонської області", - додав Назаров.

Зазначається, що співробітники ФСБ перевдягаються у цивільний одяг та спілкуються з місцевими жителями, намагаються втертися до них в довіру. Вони можуть спілкуватись українською мовою та навіть висловлювати проукраїнську позицію для виявлення та затримання патріотів. У відношенні до затриманих осіб загарбники проводять фільтраційні заходи, а саме допити та катування.

"Ворог продовжує пошук патріотів України (інформаторів), які передають важливу інформацію про розміщення та активність російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на окупованій території Херсонської області спостерігаються ознаки можливої підготовки росіян до "жестів доброї волі". На це вказує їх мародерство та вивіз награбованого.

Нагадаємо, 23 березня Генштаб ЗСУ повідомив, що всі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, розташованої на лівому березі Дніпра в херсонській області. Але згодом цю інформацію спростували, назвавши некоректною.

Як згодом пояснили в Силах оборони, так званий вихід російських окупантів із Нової Каховки є ознакою тактики, яка спостерігається з боку ворога час від часу. Це спроба психологічного впливу на місцеве населення та українських бійців.

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