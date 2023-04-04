Росіяни заборонили жителям Каховського району виходити на вулицю
Російські окупанти заборонили жителям Каховського району Херсонської області виходити зі своїх домівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.
Протягом доби росіяни зачинили усі громадські місця:
- торговельні центри;
- магазини;
- лікарні.
"Також в окремих селах Каховського району, пенсіонерам, щоб отримати пенсії потрібно вистояти чергу, проте грошей вистачає не всім і не в повному обсязі. Разом з тим, за певну винагороду, отримання соціальних виплат стає доступнішим", - пише спікер оперативного командування "Південь".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти посилили контррозвідувальні та режимні заходи в Новій Каховці.
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