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Окупанти почали формувати "тероборону" у Херсоні

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Понеділок 24 жовтня 2022 09:43
Окупанти почали формувати "тероборону" у Херсоні Фото: окупанти почали формувати "тероборону" у Херсоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська оголосили про початок формування "територіальної оборони" у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення окупаційної "адміністрації" регіону в Telegram.

"Для всіх чоловіків, які бажають залишитися в Херсоні... створено можливість вступити до загонів "територіальної оборони" міста", - йдеться у повідомленні окупантів.

Нагадаємо, окупаційна влада Херсона приступила до евакуації так званих "державних установ" до окупованого Криму. Жителям міста та області надсилають повідомлення із закликом переміститися на Лівий берег Дніпра.

За словами голови Миколаївської області Віталія Кіма, ймовірно, що Росія готує провокації на території Херсона.

За даними Генштабу, Херсон залишила значну частину населення. Противники готують місто до вуличних боїв.

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Херсон окупанти Міністерство оборони України
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