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Під Херсоном ліквідовано російського спецназівця, який обіцяв "перебити всіх фашистів"

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 11:26
Під Херсоном ліквідовано російського спецназівця, який обіцяв "перебити всіх фашистів" Фото: під Херсоном ліквідовано російського спецназівця Дениса Васильченка (росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсонській області вбито російський військовий спецназу Денис Васильченко, який обіцяв "перебити всіх фашистів". Відео з обіцянкою опубліковано у YouTube.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опублікований у росЗМІ некролог.

За даними видання, Васильченко проходив службу за контрактом у загоні спеціального призначення "двадцятка". Васильченко був ліквідований 19 жовтня на території селища Дудчани Херсонської області.

Раніше, наприкінці липня одне з росЗМІ опублікувало відео, на якому Васильченко, вирушаючи на Луганський напрямок, обіцяє "стояти до кінця за Володимира Володимировича" та "перебити всіх фашистів".

При цьому пропагандисти уточнюють, що Васильченко став п'ятим ліквідованим в Україні спецназівцем, який входить до "саратівської двадцятки".

Нагадаємо, в Росію вже почали приходити похоронки з повідомленнями про загибель в Україні нещодавно мобілізованих. За офіційними даними, 23 солдати загинули в Україні буквально за кілька тижнів після оголошення Путіним часткової мобілізації в Росії.

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