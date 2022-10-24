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В Новой Каховке прогремели взрывы: есть "прилет" (видео)

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Новая Каховка, Понедельник 24 октября 2022 11:46
В Новой Каховке прогремели взрывы: есть "прилет" (видео) Фото: в Новой Каховке утром 24 октября прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 24 октября во временно оккупированной российскими войсками Новой Каховке прогремели взрывы. Над одним из районов поднимается дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как сообщают очевидцы, в городе сработала система противовоздушной обороны, затем раздались взрывы от "прилетов".

Напомним, сегодня российские оккупационные войска объявили о начале формирования "территориальной обороны" в Херсоне.

Также мы писали, что в Херсонской области убит российский военный спецназа Денис Васильченко, который обещал "перебить всех фашистов".

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Взрыв Новая Каховка
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