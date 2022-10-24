В Новой Каховке прогремели взрывы: есть "прилет" (видео)
Фото: в Новой Каховке утром 24 октября прогремели взрывы (Getty Images)
Утром 24 октября во временно оккупированной российскими войсками Новой Каховке прогремели взрывы. Над одним из районов поднимается дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщают очевидцы, в городе сработала система противовоздушной обороны, затем раздались взрывы от "прилетов".
Напомним, сегодня российские оккупационные войска объявили о начале формирования "территориальной обороны" в Херсоне.
Также мы писали, что в Херсонской области убит российский военный спецназа Денис Васильченко, который обещал "перебить всех фашистов".
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