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У Новій Каховці чути потужні вибухи

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Нова Каховка, Середа 25 січня 2023 01:26
У Новій Каховці чути потужні вибухи Фото: у Новій Каховці пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В окупованій Новій Каховці в Херсонській області вночі 25 січня пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві канали в Telegram.

Також вибухи лунають в інших тимчасово окупованих пунктах Херсонської області.

У Раденську та Олешках також сильні вибухи, пишуть місцеві жителі.

Нагадаємо, 24 січня російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні.

Крім того, 23 січня росіяни обстріляли будинки в Антонівці на Херсонщині. Уламки снарядів впали у двір. Тоді загинула одна людина.

Додамо, що 22 січня окупанти 25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.

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Новая Каховка
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