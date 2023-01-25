У Новій Каховці чути потужні вибухи
В окупованій Новій Каховці в Херсонській області вночі 25 січня пролунали потужні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві канали в Telegram.
Також вибухи лунають в інших тимчасово окупованих пунктах Херсонської області.
У Раденську та Олешках також сильні вибухи, пишуть місцеві жителі.
Нагадаємо, 24 січня російські окупанти обстріляли пологовий будинок, школу та поліклініку в Херсоні.
Крім того, 23 січня росіяни обстріляли будинки в Антонівці на Херсонщині. Уламки снарядів впали у двір. Тоді загинула одна людина.
Додамо, що 22 січня окупанти 25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.
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