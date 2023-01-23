РФ обстріляла Херсонську область: уламки впали на подвір'я будинку, є жертва (відео)
У понеділок, 23 січня, російські окупанти обстріляли будинки в Антонівці Херсонської області. Уламки снарядів впали на подвір'я, є загиблий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.
"Російські снаряди влучили у будівлю, що у смт Антонівка", - розповів він.
За словами очільника регіону, уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни - на подвір'ї загинув чоловік.
"Його життя забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирних жителях", - додав Янушевич.
Як повідомлялося, ЗСУ підбили катер, який привласнили російські окупанти, при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона.
Нагадаємо, російські окупанти минулої доби 25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків і РСЗВ.
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