РФ обстріляла Херсонську область: уламки впали на подвір'я будинку, є жертва (відео)

У понеділок, 23 січня, російські окупанти обстріляли будинки в Антонівці Херсонської області. Уламки снарядів впали на подвір'я, є загиблий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.