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РФ обстріляла Херсонську область: уламки впали на подвір'я будинку, є жертва (відео)

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Херсон, Понеділок 23 січня 2023 15:02
РФ обстріляла Херсонську область: уламки впали на подвір'я будинку, є жертва (відео) Фото: РФ обстріляла сьогодні Херсонську область (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 23 січня, російські окупанти обстріляли будинки в Антонівці Херсонської області. Уламки снарядів впали на подвір'я, є загиблий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Російські снаряди влучили у будівлю, що у смт Антонівка", - розповів він.

За словами очільника регіону, уламки снарядів не лише розбили вікна та понівечили стіни - на подвір'ї загинув чоловік.

"Його життя забрав уламок ворожого боєприпасу, випущеного росіянами по мирних жителях", - додав Янушевич.

Як повідомлялося, ЗСУ підбили катер, який привласнили російські окупанти, при спробі висадки ДРГ поблизу Херсона.

Нагадаємо, російські окупанти минулої доби 25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків і РСЗВ.

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