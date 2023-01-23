Росіяни били по Херсонській області з артилерії, танків та РСЗВ: є поранені

Російські окупанти за минулу добу 25 разів обстріляли територію Херсонської області з артилерії, мінометів, танків та РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

Зокрема, путінська армія чотири рази вдарила по Херсону. Російські снаряди поцілили в суднобудівний завод та житлові будинки.

Через ворожі обстрілу 22 січня троє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомлялося раніше, вчора росіяни обстріляли Олешки. Вони поцілили у школу та поміж будинками.

Окрім того, раніше окупанти вдарили по житловому будинку у Херсоні.

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