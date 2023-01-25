В Новой Каховке слышны мощные взрывы

В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области ночью 25 января прогремели мощные взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные каналы в Telegram .

Также взрывы звучат в других временно оккупированных пунктах Херсонской области.

В Раденске и Олешках тоже сильные взрывы, пишут местные жители.

Напомним, 24 января российские оккупанты обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне.

Кроме того, 23 января россияне обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.

Добавим, что 22 января кафиры25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.

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