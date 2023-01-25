В Новой Каховке слышны мощные взрывы
Фото: в Новой Каховке прогремели взрывы (Getty Images)
В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области ночью 25 января прогремели мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные каналы в Telegram.
Также взрывы звучат в других временно оккупированных пунктах Херсонской области.
В Раденске и Олешках тоже сильные взрывы, пишут местные жители.
Напомним, 24 января российские оккупанты обстреляли роддом, школу и поликлинику в Херсоне.
Кроме того, 23 января россияне обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор. Тогда погиб один человек.
Добавим, что 22 января кафиры25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.
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