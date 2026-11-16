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Новый iPhone Duo возвращают в магазины: какие недостатки отталкивают покупателей

11:14 16.11.2026 Пн
3 мин
aimg Ольга Завада
Новый iPhone Duo возвращают в магазины: какие недостатки отталкивают покупателей Сложный iPhone продолжает разочаровывать покупателей (коллаж: РБК-Украина)
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Прошло немногим более двух недель от старта продаж iPhone Duo, и часть покупателей уже вернула устройство в магазины. Пользователи жалуются на большой вес, трещины экрана и неудобство форм-фактора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Неудобство формата "два в одном"

Как отмечает издание, вокруг дорогой новинки возник большой ажиотаж - очереди по заказу iPhone Duo растянулись вплоть до января. Со всем тем, по истечении стандартного 14-дневного срока для возврата товара часть покупателей решила отказаться от устройства.

Поначалу возможность иметь "iPad в кармане" казалась покупателям безоговорочным преимуществом. Однако на практике большой экран оказался не столь удобным, как ожидалось.

К примеру, во время приготовления ужина пользователи привыкли оставлять планшет на столе и смотреть видео или слушать подкаст, а смартфон держать под рукой для отправки сообщений или установки таймера. С iPhone Duo обе задачи приходится выполнять на одном устройстве.

В результате каждое новое уведомление прерывает просмотр, а попытка быстро ответить на сообщение заставляет переключаться между разными делами. То, что должно было упростить повседневное пользование, может стать источником лишних отвлечений.

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Трещины на экране и большой вес

Некоторые покупатели сталкивались не только с неудобством, но и ненадежностью устройства.

Так, одна из владелиц iPhone Duo планировала использовать смартфон для обработки фотографий и подготовки к свадьбе, однако уже на второй день после покупки экран гаджета треснул.

Apple оперативно заменила устройство, однако и второй смартфон в конце концов пришлось вернуть. В этот раз причиной стали габариты: гаджет оказался слишком трудным и громоздким для ежедневного использования.

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Почему покупатели не перешли на складные Android-смартфоны?

Любопытно, что ни один из опрошенных бывших владельцев iPhone Duo не захотел попробовать сложные модели на базе Android как альтернативу.

Почему?

Привязка к экосистеме Apple - пользователи привыкли к Mac, iPad и постоянным звонкам через FaceTime с семьей.

Возвращение к классическим моделям - после опыта со складывающимся устройством пользователи решили выбрать обычный iPhone Pro вместо большего Pro Max, поскольку тот начал казаться слишком большим.

Переосмысление старых гаджетов - опыт рисования на внутреннем экране Duo с Apple Pencil вдохновил пользователей почаще пользоваться старыми моделями iPad Pro.

В то же время в США с 6 ноября начала действовать праздничная политика возвращения гаджетов Apple. Она позволяет покупателям, получившим iPhone Duo сейчас, вернуть устройство и получить полное возмещение средств до 8 января 2027 года включительно.

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