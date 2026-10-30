ua en ru
Пт, 30 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Тріщини на екрані та слабкі камери: за що покупці масово критикують iPhone Duo

14:16 30.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
Тріщини на екрані та слабкі камери: за що покупці масово критикують iPhone Duo iPhone Duo розчарував покупців (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

Перший складаний смартфон Apple вже встиг розчарувати частину користувачів: власники масово повідомляють про дефекти екрана, перегрів і проблеми з додатками. Гаджет також критикують за слабкі камери.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR.

Поломки внутрішнього дисплея та технічні збої

Найсерйознішою проблемою стала поява тріщин на внутрішній панелі.

Власники нового гаджета зазначають, що перед поломкою чують характерне хрустіння у механізмі шарніра, після чого вздовж лінії згину з'являється велика тріщина, а частина екрана перестає працювати.

Експерти з iFixit раніше зазначали, що причиною є механічне напруження або тертя внутрішніх шарів панелі.

У коментарі журналістам представники Apple заявили, що знають про проблему, яка зачіпає "невелику кількість пристроїв", і закликають клієнтів звертатися до сервісних центрів.

Серед інших дефектів користувачі виділяють

Неоптимізовані додатки: більшість популярних банківських утиліт, соцмереж та ігор відображаються з чорними смугами з боків, а браузер Safari залишає забагато порожнього простору.

Сильний перегрів: нова система охолодження з випарювальною камерою відводить тепло від процесора A20 Pro на корпус, через що смартфон стає гарячим навіть під час звичайного перегляду новин або бездротової зарядки.

Програмні помилки: версія системи iOS 27.2 демонструє баги у вирівнюванні камери, роботі вирізу Dynamic Island та випадкових спрацьовуваннях сенсора.

Читайте більше: Перший складаний смартфон Apple вже в Україні: стартували продажі iPhone Duo

Слабкі камери

Зазнала критики й система з чотирьох камер. Нагадаємо, що смартфон оснащений 12-мегапіксельною зовнішньою селфі-камерою, 4-мегапіксельним сенсором під внутрішнім екраном та 48-мегапіксельним основним модулем із надширококутним об'єктивом.

Покупці, які раніше користувалися моделями серії Pro, висловлюють невдоволення відсутністю телеоб'єктива та низькою якістю цифрового зуму, який сильно втрачає чіткість уже після збільшення 2x.

Підекранна 4-мегапіксельна камера забезпечує лише базову якість для відеодзвінків - користувачі вважають це неприйнятним для гаджета преміум-сегмента.

Залишається сподіватися, що у наступних поколіннях iPhone Duo Купертіно врахує недопрацювання та значно покращить якість недешевого гаджета.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Apple iPhone Гаджети Смартфони
Новини
ЗСУ знищили пускову установку "Іскандера" у Курській області
ЗСУ знищили пускову установку "Іскандера" у Курській області
Аналітика
Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Чи вибори в Ізраїлі вплинуть на початок нової війни з Іраном: бліц із зампосла Мілою Цур