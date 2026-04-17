Новий гравець у війні з Іраном? Китай зважує передачу радарних систем Тегерану

За даними розвідки США, Китай зважує можливість передачі Ірану передових радарних систем, що може суттєво посилити протиповітряну оборону Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

Які системи може отримати Іран

За словами посадовців, обізнаних із доповіддю Агентства оборонної розвідки США (DIA), Пекін розглядав постачання Тегерану радарів Х-діапазону.

Така технологія значно підвищить здатність Ірану виявляти та відстежувати загрози, зокрема низьколітаючі дрони та крилаті ракети, а також допоможе захистити його системи ППО від високоточних ударів.

Попередні випадки підтримки

Раніше Financial Times повідомляла, що Корпус вартових ісламської революції Ірану використав шпигунський супутник, таємно придбаний у китайської компанії Earth Eye Co., для наведення на американські бази на Близькому Сході.

У звіті Пентагону за грудень 2025 року зазначалося, що китайські комерційні супутникові компанії брали участь у ділових обмінах з іранським КВІР станом на 2024 рік.

Крім того, за даними розвідки, Китай також зважував передачу Ірану систем протиповітряної оборони, можливо, через треті країни, щоб приховати пряму участь.

Минулого тижня CNN повідомило, що розвідка зафіксувала підготовку Китаю до постачання Ірану переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК).

Реакція США та позиція Китаю

Міністр оборони США Піт Хегсет заявив, що президент Трамп має "дуже міцні та прямі стосунки" з головою КНР Сі Цзіньпіном, і Китай запевнив, що передачі зброї Ірану "не відбудеться". Трамп також повідомив, що надіслав листа Сі Цзіньпіну з проханням не надавати Ірану зброю.

Речник посольства КНР у Вашингтоні відмовився коментувати листи, але заявив, що позиція Китаю щодо Ірану є "відкритою та прозорою", а Пекін "ніколи не бере участі в діях, що загострюють конфлікти".