Новый игрок в войне с Ираном? Китай взвешивает передачу радарных систем Тегерану

По данным разведки США, Китай взвешивает возможность передачи Ирану передовых радарных систем, что может существенно усилить противовоздушную оборону Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

Какие системы может получить Иран

По словам чиновников, знакомых с докладом Агентства оборонной разведки США (DIA), Пекин рассматривал поставки Тегерану радаров Х-диапазона.

Такая технология значительно повысит способность Ирана выявлять и отслеживать угрозы, в частности низколетящие дроны и крылатые ракеты, а также поможет защитить его системы ПВО от высокоточных ударов.

Предыдущие случаи поддержки

Ранее Financial Times сообщала, что Корпус стражей исламской революции Ирана использовал шпионский спутник, тайно приобретенный у китайской компании Earth Eye Co. для наведения на американские базы на Ближнем Востоке.

В отчете Пентагона за декабрь 2025 года отмечалось, что китайские коммерческие спутниковые компании участвовали в деловых обменах с иранским КСИР по состоянию на 2024 год.

Кроме того, по данным разведки, Китай также взвешивал передачу Ирану систем противовоздушной обороны, возможно, через третьи страны, чтобы скрыть прямое участие.

На прошлой неделе CNN сообщило, что разведка зафиксировала подготовку Китая к поставке Ирану переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК).

Реакция США и позиция Китая

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что президент Трамп имеет "очень крепкие и прямые отношения" с председателем КНР Си Цзиньпином, и Китай заверил, что передачи оружия Ирану "не произойдет". Трамп также сообщил, что направил письмо Си Цзиньпину с просьбой не предоставлять Ирану оружие.

Представитель посольства КНР в Вашингтоне отказался комментировать письма, но заявил, что позиция Китая по Ирану является "открытой и прозрачной", а Пекин "никогда не участвует в действиях, обостряющих конфликты".