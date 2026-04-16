Новий голова парламенту Словенії анонсував поїздку до Росії і вихід з НАТО

08:57 16.04.2026 Чт
2 хв
У Словенії хочуть "будувати мости" з Москвою і зняти санкції з РФ
aimg Олена Чупровська
Новий голова парламенту Словенії анонсував поїздку до Росії і вихід з НАТО Фото: спікер парламенту Словенії Зоран Стеванович (BOBO)

Новий спікер парламенту Словенії Зоран Стеванович одразу після обрання заявив про плани відвідати Москву і провести референдум про вихід країни з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prvi.

Читайте також: Словенія закупить засоби ППО для України: Шмигаль назвав терміни та суму

Поїздка до Москви

13 квітня Radio Prvi опублікувало в Instagram заяву новообраного голови Національних зборів Словенії Зорана Стевановича про намір найближчим часом відвідати російську столицю.

"Я хотів би будувати мости, добре співпрацювати з усіма країнами, незалежно від стіни, яку було побудовано між Заходом і Сходом. Тож я планую найближчим часом відвідати Москву", - сказав Стеванович.

Референдум щодо НАТО

Крім поїздки до Москви, політик анонсував проведення референдуму про вихід Словенії з Альянсу.

"Ми обіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і що ми також проведемо цей референдум", - процитувало його Radio Prvi.

Також Стеванович виступає за поступове скасування антиросійських санкцій.

Спікер Словенії має проросійські погляди?

Сам політик заперечує звинувачення у проросійських поглядах.

"У мене немає проросійських поглядів, лише прословенські. Ми стверджуємо, що Словенія має проводити свою політику самостійно, суверенно", - наголосив спікер.

При цьому він додав, що країна має співпрацювати з усіма країнами у світі, особливо з великими. Проте, за його словами, співпраця не означає підпорядкування.

"Ми будемо абсолютно проти втручання у зовнішні воєнні й дипломатичні суперечки", - додав він.

У Держдумі Росії вже відреагували на обрання Стевановича - там заявили, що "готові до конструктивного діалогу з колегами з Національних зборів Словенії на основі рівноправ'я та взаємної поваги до національних інтересів".

Хто такий Стеванович

Обрання Стевановича стало несподіванкою: на парламентських виборах переміг "Рух Свобода" прем'єра Роберта Голоба, однак спікером став представник іншої сили.

Стеванович очолює партію Resni.ca, яку у медіа характеризують як євроскептичну.

Нагадаємо, Словенія є членом НАТО з 2004 року і досі підтримувала євроатлантичний курс.Вона приєдналася до Альянсу під час найбільшого раунду розширення, разом із шістьма іншими країнами (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина), після референдуму, на якому 66% громадян підтримали вступ.

Одночасно референдум закріплював курс на євроінтеграцію.

Як повідомляло РБК-Україна, на парламентських виборах у Словенії у березні 2026 року переміг "Рух Свобода" прем'єра Роберта Голоба з результатом 28,54% голосів. Однак для формування більшості йому знадобилося домовлятися про коаліцію одразу з кількома партіями.

Десятки поранених, під ударом Київ, Харків, Одеса і Дніпро. Що відомо про масований удар РФ
Десятки поранених, під ударом Київ, Харків, Одеса і Дніпро. Що відомо про масований удар РФ
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи