Новий голова парламенту Словенії анонсував поїздку до Росії і вихід з НАТО
Новий спікер парламенту Словенії Зоран Стеванович одразу після обрання заявив про плани відвідати Москву і провести референдум про вихід країни з НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prvi.
Поїздка до Москви
13 квітня Radio Prvi опублікувало в Instagram заяву новообраного голови Національних зборів Словенії Зорана Стевановича про намір найближчим часом відвідати російську столицю.
"Я хотів би будувати мости, добре співпрацювати з усіма країнами, незалежно від стіни, яку було побудовано між Заходом і Сходом. Тож я планую найближчим часом відвідати Москву", - сказав Стеванович.
Референдум щодо НАТО
Крім поїздки до Москви, політик анонсував проведення референдуму про вихід Словенії з Альянсу.
"Ми обіцяли народу референдум щодо виходу з НАТО і що ми також проведемо цей референдум", - процитувало його Radio Prvi.
Також Стеванович виступає за поступове скасування антиросійських санкцій.
Спікер Словенії має проросійські погляди?
Сам політик заперечує звинувачення у проросійських поглядах.
"У мене немає проросійських поглядів, лише прословенські. Ми стверджуємо, що Словенія має проводити свою політику самостійно, суверенно", - наголосив спікер.
При цьому він додав, що країна має співпрацювати з усіма країнами у світі, особливо з великими. Проте, за його словами, співпраця не означає підпорядкування.
"Ми будемо абсолютно проти втручання у зовнішні воєнні й дипломатичні суперечки", - додав він.
У Держдумі Росії вже відреагували на обрання Стевановича - там заявили, що "готові до конструктивного діалогу з колегами з Національних зборів Словенії на основі рівноправ'я та взаємної поваги до національних інтересів".
Хто такий Стеванович
Обрання Стевановича стало несподіванкою: на парламентських виборах переміг "Рух Свобода" прем'єра Роберта Голоба, однак спікером став представник іншої сили.
Стеванович очолює партію Resni.ca, яку у медіа характеризують як євроскептичну.
Нагадаємо, Словенія є членом НАТО з 2004 року і досі підтримувала євроатлантичний курс.Вона приєдналася до Альянсу під час найбільшого раунду розширення, разом із шістьма іншими країнами (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина), після референдуму, на якому 66% громадян підтримали вступ.
Одночасно референдум закріплював курс на євроінтеграцію.
Як повідомляло РБК-Україна, на парламентських виборах у Словенії у березні 2026 року переміг "Рух Свобода" прем'єра Роберта Голоба з результатом 28,54% голосів. Однак для формування більшості йому знадобилося домовлятися про коаліцію одразу з кількома партіями.