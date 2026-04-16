Новый председатель парламента Словении анонсировал поездку в Россию и выход из НАТО
Новый спикер парламента Словении Зоран Стеванович сразу после избрания заявил о планах посетить Москву и провести референдум о выходе страны из НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Prvi.
Поездка в Москву
13 апреля Radio Prvi опубликовало в Instagram заявление новоизбранного председателя Национального собрания Словении Зорана Стевановича о намерении в ближайшее время посетить российскую столицу.
"Я хотел бы строить мосты, хорошо сотрудничать со всеми странами, независимо от стены, которая была построена между Западом и Востоком. Поэтому я планирую в ближайшее время посетить Москву", - сказал Стеванович.
Референдум по НАТО
Помимо поездки в Москву, политик анонсировал проведение референдума о выходе Словении из Альянса.
"Мы обещали народу референдум по выходу из НАТО и что мы также проведем этот референдум", - процитировало его Radio Prvi.
Также Стеванович выступает за постепенную отмену антироссийских санкций.
Спикер Словении имеет пророссийские взгляды?
Сам политик отрицает обвинения в пророссийских взглядах.
"У меня нет пророссийских взглядов, только прословенские. Мы утверждаем, что Словения должна проводить свою политику самостоятельно, суверенно", - подчеркнул спикер.
При этом он добавил, что страна должна сотрудничать со всеми странами в мире, особенно с крупными. Однако, по его словам, сотрудничество не означает подчинение.
"Мы будем абсолютно против вмешательства во внешние военные и дипломатические споры", - добавил он.
В Госдуме России уже отреагировали на избрание Стевановича - там заявили, что "готовы к конструктивному диалогу с коллегами из Национального собрания Словении на основе равноправия и взаимного уважения к национальным интересам".
Кто такой Стеванович
Избрание Стевановича стало неожиданностью: на парламентских выборах победило "Движение Свобода" премьера Роберта Голоба, однако спикером стал представитель другой силы.
Стеванович возглавляет партию Resni.ca, которую в медиа характеризуют как евроскептическую.
Напомним, Словения является членом НАТО с 2004 года и до сих пор поддерживала евроатлантический курс. Она присоединилась к Альянсу во время крупнейшего раунда расширения, вместе с шестью другими странами (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Словакия), после референдума, на котором 66% граждан поддержали вступление.
Одновременно референдум закреплял курс на евроинтеграцию.
Как сообщало РБК-Украина, на парламентских выборах в Словении в марте 2026 года победило "Движение Свобода" премьера Роберта Голоба с результатом 28,54% голосов. Однако для формирования большинства ему понадобилось договариваться о коалиции сразу с несколькими партиями.