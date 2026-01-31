Новий голова ОБСЄ хоче відвідати Київ та Москву: подробиці

Кассіс, який очолює головування Швейцарії в ОБСЄ у 2026 році, заявив, що планує відвідати з офіційними візитами як Київ, так і Москву. За його словами, це відповідає пріоритетам ОБСЄ в цьому році.

"ОБСЄ має знову зосередитися на своїх основних завданнях - захисті миру та безпеки в Європі. Саме для досягнення цієї мети ми всі маємо сісти за стіл переговорів. Незалежно від обставин, все залежить від цього. Тому я незабаром відвідаю Київ і Москву", - заявив він.