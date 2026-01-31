UA

Новий голова ОБСЄ хоче відвідати Київ та Москву: подробиці

Фото: міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс (flickr.com)
Автор: Антон Корж

Чинний керівник Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс планує відвідати Київ та Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті МЗС Швейцарії.

Кассіс, який очолює головування Швейцарії в ОБСЄ у 2026 році, заявив, що планує відвідати з офіційними візитами як Київ, так і Москву. За його словами, це відповідає пріоритетам ОБСЄ в цьому році.

"ОБСЄ має знову зосередитися на своїх основних завданнях - захисті миру та безпеки в Європі. Саме для досягнення цієї мети ми всі маємо сісти за стіл переговорів. Незалежно від обставин, все залежить від цього. Тому я незабаром відвідаю Київ і Москву", - заявив він.

Що таке ОБСЄ

Це організація з безпеки та співробітництва в Європі, міжнародна структура, що об’єднує 57 держав Європи, Північної Америки та Азії. Вона займається питаннями безпеки, прав людини, демократичного врядування та запобігання конфліктам.

Основна мета ОБСЄ - підтримка стабільності та мирного співіснування між країнами-учасницями. Проте через дії Росії в Україні організація зараз переживає важкі часи.

Зазначимо, голова МЗС Андрій Сибіга раніше повідомив, що Україна готує комплексну реформу ОБСЄ, яка буде здатна за п'ять кроків вивести міжнародну організацію з глухого кута.

При цьому в ОБСЄ хочуть розгорнути в Україні місію з моніторингу припинення вогню в Україні. Але вона зможе розпочатися лише тоді, коли будуть забезпечені безпекові умови.

