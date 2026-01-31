Новый председатель ОБСЕ хочет посетить Киев и Москву: подробности

Действующий руководитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис планирует посетить Киев и Москву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте МИД Швейцарии.
Кассис, который возглавляет председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году, заявил, что планирует посетить с официальными визитами как Киев, так и Москву. По его словам, это соответствует приоритетам ОБСЕ в этом году.
"ОБСЕ должна снова сосредоточиться на своих основных задачах - защите мира и безопасности в Европе. Именно для достижения этой цели мы все должны сесть за стол переговоров. Независимо от обстоятельств, все зависит от этого. Поэтому я вскоре посещу Киев и Москву", - заявил он.
Это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, международная структура, объединяющая 57 государств Европы, Северной Америки и Азии. Она занимается вопросами безопасности, прав человека, демократического управления и предотвращения конфликтов.
Основная цель ОБСЕ - поддержка стабильности и мирного сосуществования между странами-участницами. Однако из-за действий России в Украине организация сейчас переживает тяжелые времена.
Отметим, глава МИД Андрей Сибига ранее сообщил, что Украина готовит комплексную реформу ОБСЕ, которая будет способна за пять шагов вывести международную организацию из тупика.
При этом в ОБСЕ хотят развернуть в Украине миссию по мониторингу прекращения огня в Украине. Но она сможет начаться только тогда, когда будут обеспечены условия безопасности.