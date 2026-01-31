Новый председатель ОБСЕ хочет посетить Киев и Москву: подробности

Кассис, который возглавляет председательство Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году, заявил, что планирует посетить с официальными визитами как Киев, так и Москву. По его словам, это соответствует приоритетам ОБСЕ в этом году.

"ОБСЕ должна снова сосредоточиться на своих основных задачах - защите мира и безопасности в Европе. Именно для достижения этой цели мы все должны сесть за стол переговоров. Независимо от обстоятельств, все зависит от этого. Поэтому я вскоре посещу Киев и Москву", - заявил он.