Новий голова ОБСЄ хоче відвідати Київ та Москву: подробиці
Чинний керівник Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс планує відвідати Київ та Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті МЗС Швейцарії.
Кассіс, який очолює головування Швейцарії в ОБСЄ у 2026 році, заявив, що планує відвідати з офіційними візитами як Київ, так і Москву. За його словами, це відповідає пріоритетам ОБСЄ в цьому році.
"ОБСЄ має знову зосередитися на своїх основних завданнях - захисті миру та безпеки в Європі. Саме для досягнення цієї мети ми всі маємо сісти за стіл переговорів. Незалежно від обставин, все залежить від цього. Тому я незабаром відвідаю Київ і Москву", - заявив він.
Що таке ОБСЄ
Це організація з безпеки та співробітництва в Європі, міжнародна структура, що об’єднує 57 держав Європи, Північної Америки та Азії. Вона займається питаннями безпеки, прав людини, демократичного врядування та запобігання конфліктам.
Основна мета ОБСЄ - підтримка стабільності та мирного співіснування між країнами-учасницями. Проте через дії Росії в Україні організація зараз переживає важкі часи.
Зазначимо, голова МЗС Андрій Сибіга раніше повідомив, що Україна готує комплексну реформу ОБСЄ, яка буде здатна за п'ять кроків вивести міжнародну організацію з глухого кута.
При цьому в ОБСЄ хочуть розгорнути в Україні місію з моніторингу припинення вогню в Україні. Але вона зможе розпочатися лише тоді, коли будуть забезпечені безпекові умови.