Майбутній голова МЗС Німеччини: Путін повинен розуміти, що Берлін стоятиме на боці України

Німеччина продовжуватиме підтримку України. Російському диктатору Володимиру Путіну має бути зрозуміло, що Берлін й надалі стоятиме на боці Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на майбутнього голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганна Вадефуля, якого цитує Deutsche Welle.

"Я думаю, усім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримуватимемо Україну і пропонуватимемо їй можливість бути на рівних із Росією", - заявив Вадефуль.

Він додав, що Берлін планує налагодити діалог з адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа, щоб донести свою позицію щодо підтримки України в тривалій війні.

За його словами, Німеччина планує пояснити Вашингтону, чому в інтересах Штатів мати сильну Україну в складі європейської спільноти.

Окремо варто додати, що вчора, 28 квітня, Християнсько-демократичний союз Німеччини запропонував міністрів, які працюватимуть під керівництвом майбутнього канцлера Фрідріха Мерца. Серед них Вадефуль, який незабаром вже очолить Міністерство закордонних справ.