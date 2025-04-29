Майбутній голова МЗС Німеччини: Путін повинен розуміти, що Берлін стоятиме на боці України
Німеччина продовжуватиме підтримку України. Російському диктатору Володимиру Путіну має бути зрозуміло, що Берлін й надалі стоятиме на боці Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на майбутнього голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Німеччини Йоганна Вадефуля, якого цитує Deutsche Welle.
"Я думаю, усім, особливо Володимиру Путіну, має бути зрозуміло: ми стоятимемо на боці України. Ми підтримуватимемо Україну і пропонуватимемо їй можливість бути на рівних із Росією", - заявив Вадефуль.
Він додав, що Берлін планує налагодити діалог з адміністрацією президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа, щоб донести свою позицію щодо підтримки України в тривалій війні.
За його словами, Німеччина планує пояснити Вашингтону, чому в інтересах Штатів мати сильну Україну в складі європейської спільноти.
Окремо варто додати, що вчора, 28 квітня, Християнсько-демократичний союз Німеччини запропонував міністрів, які працюватимуть під керівництвом майбутнього канцлера Фрідріха Мерца. Серед них Вадефуль, який незабаром вже очолить Міністерство закордонних справ.
Підтримка України з боку Німеччини
Від початку повномасштабної війни Німеччина є одним із ключових партнерів України. Берлін надає значну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. До переліку поставок входять системи протиповітряної оборони (ППО), бронетехніка, боєприпаси й не тільки. Крім того, Німеччина прийняла українських біженців.
У політичній площині Німеччина послідовно підтримує санкційний тиск на Росію, а також виступає за інтеграцію України в європейські структури, включно з членством в Європейському Союзі.
В середині квітня Німеччина оновила список військової допомоги України. Тоді ж до списку увійшли три САУ Zuzana, ракети для IRIS-T та боєприпаси.
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