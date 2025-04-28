МЗС Німеччини очолить твердий прихильник підтримки України

Християнсько-демократичний союз Німеччини запропонував сім міністрів кабінету, які працюватимуть під керівництвом майбутнього канцлера-консерватора Фрідріха Мерца, заповнивши ключові посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Мерц висунув кандидатури на посади міністрів, включно з Катериною Райхе на посаду міністра економіки та енергетики і Йоханом Вадефулом на посаду міністра закордонних справ.

Вадефул - переконаний європеєць із міцними зв'язками з міжнародними партнерами Німеччини в ЄС і НАТО, а також твердий прихильник підтримки України в її обороні від вторгнення Росії. 62-річний Вадефул також близький до збройних сил і служив добровольцем у 1980-х роках.

Торстен Фрай стане керівником апарату Мерца на посаді міністра канцлера, Патрік Шнідер візьме на себе транспорт, а Карстен Вільдбергер стане міністром нового департаменту з цифровізації та модернізації землі.

ХДС має підписати коаліційну угоду, укладену минулого місяця з СДПН, на спеціальному з'їзді, який відбудеться сьогодні в Берліні.

Нова коаліція

Християнсько-соціальний союз (ХДС) уже схвалив угоду. Крім того, позитивний результат очікується 1 травня, коли СДПН оголосить результати онлайн-голосування серед приблизно 360 тисяч своїх членів.

Після цього партія канцлера Олафа Шольца, що йде, оголосить склад свого кабінету міністрів. До нього, ймовірно, увійдуть співголова Ларс Клінгбайль на ключову посаду міністра фінансів і Борис Пісторіус, який збереже свою посаду міністра оборони.

Мерц має отримати підтримку законодавців нижньої палати парламенту 6 травня, після чого його та його кабінет буде приведено до присяги.

Очікується, що лідер ХСС і прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер назве імена трьох міністрів партії пізніше на прес-конференції в Мюнхені.

Нагадаємо, у чинному уряді Німеччини пост глави МЗС обіймає Анналена Бербок із партії Зелених. Вона часто приїжджала до Києва, послідовно підтримувала Україну, причому її позиція була сильнішою, ніж у глави уряду Олафа Шольца з СДПН.