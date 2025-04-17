Ракети до IRIS-T та дрони Vector: Німеччина передала військову допомогу Україні
Уряд Німеччини у четвер, 17 квітня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три САУ Zuzana, ракети для IRIS-T та боєприпаси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.
У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2.
Також було передано чотири машини Kinetic Defence Vehicles - це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників. Раніше ЗМІ повідомляли, що Україні буде поставлена конфігурація, яка озброєна кулеметом M134D калібру 7,62 × 51 мм.
Техніка:
- 3 155-мм САУ "Zuzana";
- 4 машини розмінування WiSENT 1;
- 66 бронемашин MRAP FFG;;
- 3 машини для прикордонників;
Дрони:
- 10 надводних дронів Sonobot 5;
- 70 розвід-БпЛА Vector;
- 150 ударних дронів HF-1.
БК та зброя:
- ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;
- 917 ПТРК RGW 90;
- 3,769 гвинтівок G3;
- 800 штурмових гвинтівок MK 556;
- 27,000 155-мм артснарядів;
- 38,000 набоїв до ЗУ Gepard;
- БК до танків Leopard 2;
- 1,000 122-мм снарядів.
Інше:
- 41 наземний радар;
- 2 мінні плуги;
- 92 інфрачервоних біноклі
- 187 лазерних далекомірів;
- 150,000 турнікетів;
- 1,300 спальних мішків;
- 55 підводних скутерів;
- запасів частини для БРЕМ Bergerpanzer 2.
Допомога Україні від Німеччини
Нагадаємо, на початку року ми писали, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року.
Також у Німеччині тривають дискусії щодо передачі Україні ракет великої дальності Taurus. Зокрема, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повторив, що готовий схвалити їх передачу Україні.
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