Ракети до IRIS-T та дрони Vector: Німеччина передала військову допомогу Україні

Уряд Німеччини у четвер, 17 квітня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три САУ Zuzana, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

Також було передано чотири машини Kinetic Defence Vehicles - це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників. Раніше ЗМІ повідомляли, що Україні буде поставлена конфігурація, яка озброєна кулеметом M134D калібру 7,62 × 51 мм.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, на початку року ми писали, що Німеччина готує для України нові великі пакети військової допомоги, які можуть надати у першому півріччі 2025 року.

Також у Німеччині тривають дискусії щодо передачі Україні ракет великої дальності Taurus. Зокрема, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повторив, що готовий схвалити їх передачу Україні.

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