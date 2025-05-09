Новий глава МЗС Німеччини вперше приїхав в Україну

Новий уряд Німеччини

Нагадаємо, цього тижня в Німеччині після виборів змінився уряд. Новим канцлером Німеччини замість Олафа Шольца став Фрідріх Мерц. Його не змогли призначити з першої спроби, оскільки Мерцу не вистачило голосів.

Новий глава німецького уряду вже поїхав у першу закордонну поїздку на посаді. Він відвідав Париж та Варшаву. Мерц заявив, що "незабаром" відвідає Україну.

Нові міністри Німеччини вже склали присягу. МЗС очолив Йоганн Вадефуль, а міністром оборони призначити Бориса Пісторіуса, який і до цього обіймав цю посаду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.