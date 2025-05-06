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Уряд Мерца сформовано: хто обійняв ключові для України посади

Берлін, Вівторок 06 травня 2025 20:41
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Уряд Мерца сформовано: хто обійняв ключові для України посади Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині завершили формування нового уряду канцлера Фрідріха Мерца. Міністри склали присягу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

17 міністрів прибули в палац Бельвю (резиденцію президента Німеччини). Там президент Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив їм свідоцтва про призначення.

Потім вони повернулися до Бундестагу, щоб там скласти присягу.
Таким чином, нові посади отримали:

  • Ларс Клінгбейл (віце-канцлер і міністр фінансів);
  • Катерина Райхе (міністр економіки);
  • Йоганн Вадефул (міністр закордонних справ);
  • Борис Пісторіус (міністр оборони);
  • Александр Добріндт (міністр внутрішніх справ);
  • Бербель Бас (міністр праці);
  • Патрік Шнідер (міністр транспорту);
  • Ніна Варкен (міністр охорони здоров'я);
  • Верена Хубертц (міністр будівництва);
  • Дороті Бер (міністр досліджень);
  • Карін Прін (міністр освіти і у справах сім'ї);
  • Карстен Вільдбергер (міністр із цифрових питань і державної модернізації);
  • Алоїз Райнер (міністр сільського господарства);
  • Стефані Хубіг (міністр юстиції);
  • Карстен Шнайдер (міністр навколишнього середовища);
  • Рим Алабалі-Радован (міністр з питань сприяння розвитку);
  • Торстен Фрай (федеральний міністр з особливих справ).

Варто зауважити, що найбільш важливими для України є призначення нового міністра закордонних справ, а також міністра оборони.

Йоганн Вадефул

Йоганн Вадефул, який отримав посаду глави МЗС, відкрито підтримує Україну у війні проти Росії. Зокрема, він уже встиг поспілкуватися з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Сторони обговорили подальшу підтримку України з боку Німеччини за уряду Мерца. Вадефул запевняв, що допомогу Україні посилять. Як саме - він не уточнював.

Борис Пісторіус

Борис Пісторіус обіймав посаду міністра оборони і в уряді Олафа Шольца. Він також підтримує Україну, кілька разів відвідував нашу країну з офіційними візитами.

За Пісторіуса Україна отримала від Німеччини три системи ППО Patriot, танки Leopard 2 і багато іншої важливої військової допомоги.

Детальніше про те, чого чекати Україні від Мерца, - в матеріалі РБК-Україна.

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Фрідріх Мерц
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