Новый глава МИД Германии впервые приехал в Украину

Немецкий министр из правительства Фридриха Мерца прибыл во Львов, где 9 мая состоится неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС.

Вадефуль еще вечером 8 мая опубликовал в своем X (Twitter) видео о том, что приехал в Украину.



Накануне он отметил, что Германия продолжит оставаться среди стран, которые больше всего поддерживают Украину, и продемонстрирует это в ближайшие дни.

"Мы будем делать то, что необходимо, и будем делать это столько, сколько будет необходимо, пока Россия не осознает, что эта война должна закончиться, что мы должны сесть за стол переговоров и что мы должны быстро и последовательно соблюдать режим прекращения огня", - сказал Вадефуль.