Новий формат захисту неба і ключ до миру: Зеленський розкрив деталі розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з президентом США Дональдом Трампом було порушено питання нового формату захисту українського неба від атак РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.
За словами Зеленського, дзвінок із Трампом був тривалим і дуже детальним. У ньому також брали участь європейські лідери.
Насамперед під час розмови обговорювалося те, як підштовхнути ситуацію до реального миру.
"Ми обговорили різні опції, і найголовніше - це тиск, щоб сильними заходами, зокрема економічними, примусити до припинення війни. Ключ до миру - позбавлення російської машини війни грошей, позбавлення ресурсів", - додав Зеленський.
Ще однією темою розмови став максимальний захист українського неба, оскільки доки немає миру, українці мають не залежати від постійних атак РФ, а російські ракети та дрони не можуть забирати життя.
"Україна запропонувала США розглянути спеціальний формат для захисту українського неба", - сказав президент.
Він подякував Трампу за підтримку українського народу. Також сторони домовилися про подальші контакти.
Нагадаємо, розмова президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів і президента США Дональда Трампа відбулася після зустрічі "коаліції рішучих".
Як розповів президент Фінляндії Александр Стубб, США і Європа домовилися в найближчі 24 години обговорити санкції проти російської нафти і газу.
Також, згідно з даними ЗМІ, Трамп під час розмови зажадав, щоб європейські лідери натиснули на Китай, оскільки Пекін продовжує фінансувати російську агресію проти України.